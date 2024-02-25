Захисники "відмінусували" за добу понад 800 окупантів
Неділя, 25 лютого 2024, 07:42
За минулу добу Сили оборони знищили ще 810 загарбників, 8 танків і 16 ББМ ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько/ about 409820 (+810) осіб,
- танків ‒ 6542 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,
- артилерійських систем – 9981 (+29) од,
- РСЗВ – 999 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 684 (+0) од,
- літаків – 340 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22) од,
- крилатих ракет ‒ 1907 (+2) од,
- кораблі /катерів ‒ 25 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 1578 (+2) од.