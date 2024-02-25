Защитники "отминиусували" за сутки более 800 оккупантов
Воскресенье, 25 февраля 2024, 07:42
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 810 захватчиков, 8 танков и 16 ББМ врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около/около 409820 (+810) чел,
- танков – 6542 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 12441 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 9981 (+29) ед,
- РСЗО – 999 (+0) ед,
- средств ПВО – 684 (+0) ед,
- самолетов – 340 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22) ед,
- крылатых ракет – 1907 (+2) ед,
- корабли/катеров – 25 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 13011 (+23) ед,
- специальной техники – 1578 (+2) ед.