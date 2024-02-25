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ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 08:19
ППО збила майже усі з 18 запущених Росією Шахедів
повітряні сили зсу

Українські захисники у ніч на 25 лютого знищили 16 з 18 російських "Шахедів", які атакували Україну.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, БПЛА летіли з Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда – Крим.

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Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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