Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 08:19
ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией Шахедов
воздушные силы всу

Украинские защитники в ночь на 25 февраля уничтожили 16 из 18 российских "Шахедов", которые атаковали Украину.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, БПЛА летели из Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда - Крым.

Реклама:

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
На Киевщине работала ПВО
Россия пока генерирует новые силы почти эквивалентно текущим потерям на войне – ISW
Защитники "отминиусували" за сутки более 800 оккупантов
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: