ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

Украинские защитники в ночь на 25 февраля уничтожили 16 из 18 российских "Шахедов", которые атаковали Украину.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, БПЛА летели из Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда - Крым.

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В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.