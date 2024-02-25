ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"
Воскресенье, 25 февраля 2024, 08:19
Украинские защитники в ночь на 25 февраля уничтожили 16 из 18 российских "Шахедов", которые атаковали Украину.
Источник: Воздушные силы
Детали: По данным военных, БПЛА летели из Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда - Крым.
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В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.