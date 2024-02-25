Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Миколаївщина: після атаки "Шахедів" знеструмлені декілька населених пунктів

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 08:47
Миколаївщина: після атаки Шахедів знеструмлені декілька населених пунктів
фото: pmg

У Миколаївській області після російської атаки "Шахедами" у ніч на 25 лютого знеструмлено пʼять населених пунктів.

Джерело: Миколаївська ОВА

Деталі: У ніч з 24 на 25 лютого силами й засобами ППО на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed-131/136".

Реклама:

Під час бойової роботи уламками збитого БпЛА пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок чого знеструмлено пʼять населених пунктів, ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, о 03:39 зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьШахеделектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Миколаївська область
У Миколаївській області відбудували всі мости, які зруйнували росіяни
Росіяни обстріляли Лимани на Миколаївщині – пошкодили будинки, поранили чоловіка
На Миколаївщині загинув чоловік, який приніс додому боєприпас і намагався розібрати
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: