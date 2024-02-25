Миколаївщина: після атаки "Шахедів" знеструмлені декілька населених пунктів
Неділя, 25 лютого 2024, 08:47
У Миколаївській області після російської атаки "Шахедами" у ніч на 25 лютого знеструмлено пʼять населених пунктів.
Джерело: Миколаївська ОВА
Деталі: У ніч з 24 на 25 лютого силами й засобами ППО на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed-131/136".
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Під час бойової роботи уламками збитого БпЛА пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок чого знеструмлено пʼять населених пунктів, ведуться роботи з відновлення електропостачання.
Крім того, о 03:39 зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.
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