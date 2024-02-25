Миколаївщина: після атаки "Шахедів" знеструмлені декілька населених пунктів

У Миколаївській області після російської атаки "Шахедами" у ніч на 25 лютого знеструмлено пʼять населених пунктів.

Джерело: Миколаївська ОВА

Деталі: У ніч з 24 на 25 лютого силами й засобами ППО на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed-131/136".

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Під час бойової роботи уламками збитого БпЛА пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок чого знеструмлено пʼять населених пунктів, ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, о 03:39 зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.