Николаевщина: после атаки "Шахедов" обесточены несколько населенных пунктов
Воскресенье, 25 февраля 2024, 08:47
В Николаевской области после российской атаки "Шахедами" в ночь на 25 февраля обесточены пять населенных пунктов.
Источник: Николаевская ОВА
Детали: В ночь с 24 на 25 февраля силами и средствами ПВО на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed-131/136".
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Во время боевой работы обломками сбитого БпЛА повреждена линия электропередач. В результате чего обесточены пять населенных пунктов, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Кроме того, в 03:39 зафиксирован артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.
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