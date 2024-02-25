Николаевщина: после атаки "Шахедов" обесточены несколько населенных пунктов

В Николаевской области после российской атаки "Шахедами" в ночь на 25 февраля обесточены пять населенных пунктов.

Источник: Николаевская ОВА

Детали: В ночь с 24 на 25 февраля силами и средствами ПВО на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed-131/136".

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Во время боевой работы обломками сбитого БпЛА повреждена линия электропередач. В результате чего обесточены пять населенных пунктов, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, в 03:39 зафиксирован артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.