Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський та Умєров відвідали передову

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 10:12
Сирський та Умєров відвідали передову
усі фото сирського

Головнокомандувач Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позиції наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.

Реклама:

Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки. Зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту.

Також ми поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах.

Вкотре я звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Сирський наголосив, що на місці ухвалив декілька  рішень "задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами".

 

Теми: СирськийУмєров РустемЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Сирський
Сирський: Зараз, як ніколи, ми потребуємо єдності
Умєров та Сирський побували в першому ректрутинговому центрі у Львові
Сирський проводить аудит Сил оборони, бо є підрозділи, які взагалі не були на фронті – Арахамія
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: