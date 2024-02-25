Сирський та Умєров відвідали передову
Головнокомандувач Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.
Джерело: Сирський у Facebook
Пряма мова Сирського: "Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позиції наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.
Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки. Зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту.
Також ми поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах.
Вкотре я звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць".
Деталі: Сирський наголосив, що на місці ухвалив декілька рішень "задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами".