Сирський та Умєров відвідали передову

Головнокомандувач Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позиції наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.

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Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки. Зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту.

Також ми поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах.

Вкотре я звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць".

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Деталі: Сирський наголосив, що на місці ухвалив декілька рішень "задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами".