Сырский и Умеров посетили передовую

Главнокомандующий Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля.

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Во время визита мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги. В частности, по использованию потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта.

Также мы пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые возникают в бригадах.

В очередной раз я обратил внимание командиров на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц".

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Детали: Сырский отметил, что на месте принял несколько решений "для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями".