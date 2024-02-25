Росіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
Неділя, 25 лютого 2024, 11:13
У ніч на 25 лютого армія РФ завдала масованого удару по Костянтинівці Донецької області ракетами С-300, зруйновані багато будівель, серед них вокзал та церква.
Джерело: поліція Донеччини, прокуратура області
Деталі: Внаслідок масованого обстрілу є поранена цивільна особа.
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Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск.
За даними прокуратури, пораненій 75 років, вона перебувала у власній оселі.
Попередньо, по об'єкту інфраструктури окупанти влучили КАБ-250.
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