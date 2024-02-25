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Росіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 11:13
Росіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
фото: ГУ НП

У ніч на 25 лютого армія РФ завдала масованого удару по Костянтинівці Донецької області ракетами С-300, зруйновані багато будівель, серед них вокзал та церква.

Джерело: поліція Донеччини, прокуратура області

Деталі: Внаслідок масованого обстрілу є поранена цивільна особа.

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Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск.

За даними прокуратури, пораненій 75 років, вона перебувала у власній оселі.

Попередньо, по об'єкту інфраструктури окупанти влучили КАБ-250.

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Теми: Донецька областьобстрілракетний удар
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