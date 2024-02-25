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Россияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 11:13
Россияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
фото: ГУ НП

В ночь на 25 февраля армия РФ нанесла массированный удар по Константиновке Донецкой области ракетами С-300, разрушены многие здания, среди них вокзал и церковь.

Источник: полиция и прокуратура Донецкой области

Детали: В результате массированного обстрела есть раненый гражданский человек.

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Разрушениям подверглись здание железнодорожного вокзала, храм, 2 частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания, почта, киоск.

По данным прокуратуры, раненой 75 лет, она находилась в собственном доме.

Предварительно, по объекту инфраструктуры оккупанты попали КАБ-250.

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Темы: Донецкая областьобстрелракетный удар
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