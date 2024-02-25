Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
Експрем’єр Британії Боріс Джонсон вважає реальним напад Росії за президентства Путіна на країни-члени НАТО.
Джерело: Джонсон в інтерв’ю "Європейській правді"
Деталі: "Так, він (Путін. – Ред.) може напасти. Я вважаю, що цього не можна виключати", – зазначив Джонсон.
У цьому контексті він, зокрема, згадав про інтерв’ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону.
"Наприклад, мені не сподобалося, як він говорив про Польщу у своєму жахливому інтерв'ю. І я вважаю, що він може спробувати щось таке зробити", – пояснив Джонсон.
Він наголосив, що шанси на напад Росії на держави НАТО зростуть, якщо Путін досягне успіху в Україні.
"Тому він не повинен мати успіху. Він повинен зазнати поразки", – констатував Джонсон.
Нагадаємо: Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.
Дивіться повне інтерв’ю з Джонсоном на Youtube-каналі "Європейської правди".