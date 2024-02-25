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Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 25 лютого 2024, 12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
фото з Twitter Джонсона

Експрем’єр Британії Боріс Джонсон вважає реальним напад Росії за президентства Путіна на країни-члени НАТО.

Джерело: Джонсон в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: "Так, він (Путін. – Ред.) може напасти. Я вважаю, що цього не можна виключати",  – зазначив Джонсон. 

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У цьому контексті він, зокрема, згадав про інтерв’ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону.

"Наприклад, мені не сподобалося, як він говорив про Польщу у своєму жахливому інтерв'ю. І я вважаю, що він може спробувати щось таке зробити", – пояснив Джонсон.

Він наголосив, що шанси на напад Росії на держави НАТО зростуть, якщо Путін досягне успіху в Україні.

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"Тому він не повинен мати успіху. Він повинен зазнати поразки", – констатував Джонсон.

Нагадаємо: Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Дивіться повне інтерв’ю з Джонсоном на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: Борис ДжонсонПутінНАТОвійна
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