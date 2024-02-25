Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО

Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает реальным нападение России при президентстве Путина на страны-члены НАТО.

Источник: Джонсон в интервью "Европейской правде"

Детали: "Да, он (Путин. – Ред.) может напасть. Я считаю, что этого нельзя исключать", – отметил Джонсон.

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В этом контексте он, в частности, вспомнил об интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Например, мне не понравилось, как он говорил о Польше в своем ужасном интервью. И я считаю, что он может попытаться что-то такое сделать", – пояснил Джонсон.

Он отметил, что шансы на нападение России на государства НАТО возрастут, если Путин добьется успеха в Украине.

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"Поэтому он не должен иметь успеха. Он должен потерпеть поражение", – констатировал Джонсон.

Напомним: Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

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