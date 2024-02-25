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Росіяни скинули вибухівку на авто в Нікополі, загинув чоловік

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 13:24
Росіяни скинули вибухівку на авто в Нікополі, загинув чоловік
фото: ОВА

Російські окупанти скинули вибухівку на вантажівку в Нікополі Дніпропетровської області, загинув чоловік.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік.

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Загиблому 57 років".

Деталі: Лисак уточнив, що атака прийшлась на територію одного з підприємств.

Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки.

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольбезпілотники
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