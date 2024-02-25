Росіяни скинули вибухівку на авто в Нікополі, загинув чоловік

Російські окупанти скинули вибухівку на вантажівку в Нікополі Дніпропетровської області, загинув чоловік.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій знаходився чоловік.

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Загиблому 57 років".

Деталі: Лисак уточнив, що атака прийшлась на територію одного з підприємств.

Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки.