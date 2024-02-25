Россияне сбросили взрывчатку на авто в Никополе, погиб мужчина

Российские оккупанты сбросили взрывчатку на грузовик в Никополе Днепропетровской области, погиб человек.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь Лысака: "Россияне сбросили взрывчатку с БпЛА прямо на машину, в которой находился мужчина.

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Погибшему 57 лет".

Детали: Лысак уточнил, что атака пришлась на территорию одного из предприятий.

Повреждены здания, разбитые грузовики.