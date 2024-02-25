Россияне сбросили взрывчатку на авто в Никополе, погиб мужчина
Воскресенье, 25 февраля 2024, 13:24
Российские оккупанты сбросили взрывчатку на грузовик в Никополе Днепропетровской области, погиб человек.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь Лысака: "Россияне сбросили взрывчатку с БпЛА прямо на машину, в которой находился мужчина.
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Погибшему 57 лет".
Детали: Лысак уточнил, что атака пришлась на территорию одного из предприятий.
Повреждены здания, разбитые грузовики.
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