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Умєров: Потужний план на 2024 рік вже є, і він дасть результат

Роман ПетренкоНеділя, 25 лютого 2024, 14:51
Умєров: Потужний план на 2024 рік вже є, і він дасть результат
фото: дмитро ларін, уп

Влада має План дій щодо захисту країни на 2024 рік, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Джерело: Умєров під час форуму "Україна. Рік 2024"

Пряма мова Умєрова: "Ми робимо все можливе й неможливе для того, щоб здійснити прорив. План-2024 вже є, ми публічно про нього не кажемо.

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Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році".

Деталі: До цього Умєров також сказав, що в Україні обладнали "декілька тисяч опорних пунктів", але не назвав, скільки.

Він заявив, що влада зібрала дані не лише потреб ЗСУ, а й Сил оборони, системи МВС тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Нардепка та членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла заявила, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надавав Раді плану на наступний рік, тому має піти з посади.

Знати більше: Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного

Теми: Умєров РустемМіноборониЗбройні силивійна
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