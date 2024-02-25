Умєров: Потужний план на 2024 рік вже є, і він дасть результат

Влада має План дій щодо захисту країни на 2024 рік, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Джерело: Умєров під час форуму "Україна. Рік 2024"

Пряма мова Умєрова: "Ми робимо все можливе й неможливе для того, щоб здійснити прорив. План-2024 вже є, ми публічно про нього не кажемо.

Реклама:

Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році".

Деталі: До цього Умєров також сказав, що в Україні обладнали "декілька тисяч опорних пунктів", але не назвав, скільки.

Він заявив, що влада зібрала дані не лише потреб ЗСУ, а й Сил оборони, системи МВС тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Нардепка та членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла заявила, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надавав Раді плану на наступний рік, тому має піти з посади.

Знати більше: Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного