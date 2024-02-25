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Умеров: Мощный план на 2024 год уже есть, и он даст результат

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 14:51
Умеров: Мощный план на 2024 год уже есть, и он даст результат
фото: дмитрий ларин, уп

Власти имеют План действий по защите страны на 2024 год, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Источник: Умеров во время форума "Украина. Год 2024"

Прямая речь Умерова: "Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы осуществить прорыв. План-2024 уже есть, мы публично о нем не говорим.

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Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году".

Детали: До этого Умеров также сказал, что в Украине оборудовали "несколько тысяч опорных пунктов", но не назвал, сколько.

Он заявил, что власть собрала данные не только потребностей ВСУ, но и Сил обороны, системы МВД и тому подобное.

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Напомним: Нардеп и член комитета нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставлял Раде план на следующий год, поэтому должен уйти с должности.

Узнать больше: Отставка на повторе. Почему Зеленский (не) увольняет Залужного

Темы: Умеров РустемМинобороныВооруженные силывойна
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