Буданов не підтвердив передачу Росії іранських балістичних ракет

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спростував постачання іранських балістичних ракет до Росії.

Джерело: Буданов у коментарі телеканалу "Ми – Україна" на полях форуму "Україна. Рік 2024", "Європейська правда".

Деталі: "Їх нема. Це все не відповідає дійсності", – сказав Буданов, відповідаючи на запитання стосовно даних ЗМІ про поставлені Іраном балістичні ракети Росії.

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Щодо поставки росіянам ракет від КНДР, Буданов сказав, що кілька таких ракет було використано. "Але щодо масштабного застосування – це теж не відповідає дійсності", – зазначив керівник ГУР МО.

Нагадаємо: Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Постійне представництво Ірану при ООН заперечило це повідомлення.

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У США цієї інформації офіційно не підтверджували, але анонсували додаткові санкції проти Ірану через підтримку російської агресії.