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Буданов не подтвердил передачу России иранских баллистических ракет

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 25 февраля 2024, 15:38
Буданов не подтвердил передачу России иранских баллистических ракет
буданов, фото: дмитрий ларин, уп

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов опроверг поставки иранских баллистических ракет в Россию.

Источник: Буданов заявил в комментарии телеканалу "Мы – Украина" на полях форума "Украина. Год 2024", "Европейская правда"

Детали: "Их нет. Это все не соответствует действительности", – сказал Буданов, отвечая на вопрос относительно данных СМИ о поставленных Ираном баллистических ракетах России.

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Относительно поставки россиянам ракет от КНДР, Буданов сказал, что несколько таких ракет были использованы. "Но относительно масштабного применения – это тоже не соответствует действительности", – отметил руководитель ГУР МО.

Напомним: Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло это сообщение.

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В США эту информацию официально не подтверждали, но анонсировали дополнительные санкции против Ирана из-за поддержки российской агрессии.

Темы: БудановРосcияИранракетный удар
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