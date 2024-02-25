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Зеленський: Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин

Катерина ТищенкоНеділя, 25 лютого 2024, 17:14
Зеленський: Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин
Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого, фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський застерігає проти того, щоб інші країни нав’язували Україні "будь-які формати перемовин" із країною-агресором.

Джерело: Зеленський на пресконференції в неділю

Пряма мова: "Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру. Дуже важливо, що ініціатива може йти тільки від України...

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Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, з’явилась від недемократичної країни або від дуже демократичних країн своя ініціатива, власна ініціатива, яка б не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні у війні".

Деталі: Коментуючи слова голови ОП Андрія Єрмака про те, що на другий "саміт миру" теоретично можуть запросити представників РФ, Зеленський порівняв цю процедуру із "зерновою ініціативою" України.

За його словами, на першому "саміті миру", який планується провести навесні, без участі Росії "буде розроблений план, потім технічно країни будуть розбиратися з кожною з криз, які принесла ця війна".

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Він нагадав, що "зернова ініціатива" була розроблена без участі РФ, а потім план був переданий російській стороні. А коли Росія вийшла з ініціативи, Україна організувала "зерновий коридор" без її участі.

Пряма мова: "Так само і з самітом. Коли країни підготують відповідний документ, він буде справедливий, це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, що Росія прийме цей документ. Ми не знаємо, хто там буде з їхнього боку, але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі "зернової ініціативи", представлений перемовниками в тому чи іншому форматі російській стороні.

І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни. Це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб з нами було як можна більше країн світу. Ми повинні рухатися вперед".

Теми: Зеленськийпереговоривійна
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