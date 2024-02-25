Зеленский: Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров

Президент Владимир Зеленский предостерегает против того, чтобы другие страны навязывали Украине "любые форматы переговоров" со страной-агрессором.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в воскресенье

Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира. Очень важно, что инициатива может идти только от Украины...

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Я очень не хочу, чтобы после выборов в разных странах мира, а это год разных выборов, появилась от недемократической страны или от очень демократических стран своя инициатива, собственная инициатива, которая бы не совпадала с интересами страны, которая сегодня в войне".

Детали: Комментируя слова главы ОП Андрея Ермака о том, что на второй "саммит мира" теоретически могут пригласить представителей РФ, Зеленский сравнил эту процедуру с "зерновой инициативой" Украины.

По его словам, на первом "саммите мира", который планируется провести весной, без участия России "будет разработан план, потом технически страны будут разбираться с каждым из кризисов, которые принесла эта война".

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Он напомнил, что "зерновая инициатива" была разработана без участия РФ, а затем план был передан российской стороне. А когда Россия вышла из инициативы, Украина организовала "зерновой коридор" без ее участия.

Прямая речь: "Так же и с саммитом. Когда страны подготовят соответствующий документ, он будет справедливым, это не значит, что Россия примет этот документ. Никто не может гарантировать, что Россия примет этот документ. Мы не знаем, кто там будет с их стороны, но в любом случае мы говорим, что этот документ будет так же, как и в формате "зерновой инициативы", представлен переговорщиками в том или ином формате российской стороне.

И мы будем готовы ко второму саммиту к соответствующим дипломатическим шагам по справедливому миру и окончанию войны. Это наша инициатива, и мы хотим, чтобы с нами было как можно больше стран мира. Мы должны двигаться вперед".