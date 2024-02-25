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Зеленський: За час війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

Олександр ШумілінНеділя, 25 лютого 2024, 17:35
Зеленський: За час війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових.

Джерело: пресконференція Зеленського

Пряма мова: "Тридцять одна тисяча українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч.

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Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 тисяч смертей. Я не знаю, скільки без вісти зниклих у них, але знаю, що до 500 тисяч в сумі з пораненими".

Деталі: Зеленський відмовився назвати кількість поранених українських військових, оскільки Росія буде знати, скільки людей "пішло з поля боя". Також він не став називати кількість без вісти зникли військових.

"Ми також знаємо про десятки тисяч вбитих українців на окупованих територіях", - сказав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У листопаді 2023 року журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.
  • У квітні 2023 року опубліковані в інтернеті нібито документи розвідувального управління Міністерства оборони США вказували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна зазнала загалом від 124,5 до 131 тисячі загальних втрат, зокрема 15,5-17,5 тисячі вбитими і 109-113,5 тисячі пораненими.

Теми: Зеленськийвтрати у війні
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