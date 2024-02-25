Зеленський: За час війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових.
Джерело: пресконференція Зеленського
Пряма мова: "Тридцять одна тисяча українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч.
Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 тисяч смертей. Я не знаю, скільки без вісти зниклих у них, але знаю, що до 500 тисяч в сумі з пораненими".
Деталі: Зеленський відмовився назвати кількість поранених українських військових, оскільки Росія буде знати, скільки людей "пішло з поля боя". Також він не став називати кількість без вісти зникли військових.
"Ми також знаємо про десятки тисяч вбитих українців на окупованих територіях", - сказав Зеленський.
Передісторія:
- У листопаді 2023 року журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.
- У квітні 2023 року опубліковані в інтернеті нібито документи розвідувального управління Міністерства оборони США вказували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна зазнала загалом від 124,5 до 131 тисячі загальних втрат, зокрема 15,5-17,5 тисячі вбитими і 109-113,5 тисячі пораненими.