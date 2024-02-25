Зеленський: За час війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових.

Джерело: пресконференція Зеленського

Пряма мова: "Тридцять одна тисяча українців військових загинули у цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч.

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Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 тисяч смертей. Я не знаю, скільки без вісти зниклих у них, але знаю, що до 500 тисяч в сумі з пораненими".

Деталі: Зеленський відмовився назвати кількість поранених українських військових, оскільки Росія буде знати, скільки людей "пішло з поля боя". Також він не став називати кількість без вісти зникли військових.

"Ми також знаємо про десятки тисяч вбитих українців на окупованих територіях", - сказав Зеленський.

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