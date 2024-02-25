Зеленский: За время войны с Россией погибли 31 тысяча украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных.
Источник: пресс-конференция Зеленского
Прямая речь: "Тридцать одна тысяча украинских военных погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим лживым кругом. Но каждая эта потеря – это большие потери для нас. Россиян погибло 180 тысяч.
Всего потерь погибших и раненых в России 180 тысяч смертей. Я не знаю, сколько без вести пропавших у них, но знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными".
Детали: Зеленский отказался назвать количество раненых украинских военных, поскольку Россия будет знать, сколько людей "ушло с поля боя". Также он не стал называть количество без вести пропавших военных.
"Мы также знаем о десятках тысяч убитых украинцев на оккупированных территориях", - сказал Зеленский.
Предыстория:
- В ноябре 2023 года журнал The Economist со ссылкой на данные американских чиновников утверждает, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных.
- В апреле 2023 года опубликованные в интернете якобы документы разведывательного управления Министерства обороны США указывали, что с начала полномасштабного вторжения России Украина понесла в целом от 124,5 до 131 тысячи общих потерь, в том числе 15,5-17,5 тысячи убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными.