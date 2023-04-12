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"Злиті" документи Пентагону: США оцінювали загальні втрати України й РФ у 354 тисячі – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 22:40

Опубліковані в інтернеті нібито документи розвідувального управління Міністерства оборони США містять оцінки втрат України та Росії у повномасштабній війні, що значно відрізняються від офіційних даних обох сторін.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters, яка проаналізувала документи.

Згідно з опублікованими начебто документами американської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були вбиті або поранені 354 тисяч російських і українських військових.

У "злитому" документі під назвою "Росія/Україна – оцінка бойової стійкості і виснаження", пише Reuters, втрати Росії оцінюються у 35,5-43 тисячі вбитими в бою і 154 180 тисяч пораненими, тобто загалом у 189,5-223 тисячі.

Україна ж, як стверджується нібито в документі Пентагону, зазнала загалом від 124,5 до 131 тисячі загальних втрат, зокрема 15,5-17,5 тисячі вбитими і 109-113,5 тисячі пораненими,

"Ці числа приблизно в 10 разів перевищують будь-які публічні дані про втрати, опубліковані Москвою чи Києвом", – зауважує Reuters.

У "злитих" даних Пентагону також наводиться оцінка співвідношення сил України та Росії. Там стверджується, що попри загальну чисельну перевагу Росії в деяких регіонах, Україна має більше танків і бронетранспортерів на театрі бойових дій.

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Зокрема, згідно з цими даними, Росія втратила 2048 танків і 3900 БТР, а Україна – 468 танків і 1020 БТР. Крім того, Україна має на полі бою 802 танки і 3498 БТР, тоді як Росія – 419 танків і 2928 БТР. Водночас російська сторона має перевагу у винищувачах і засобах протиповітряної оборони.

Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами "Таємно" і "Цілком таємно", які вперше з'явилися в соціальних мережах у березні. Агентство не змогло підтвердити їхньої достовірності.

Як відомо, протягом останнії тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Читайте також: Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США.

Теми: витікСШАвійнажертви
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