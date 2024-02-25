План нашого контрнаступу був у Кремлі ще до його початку − Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розголошуватиме жодних деталей плану дій Збройних сил України, бо чим менше людей знає про цей план, тим скоріше настане перемога.

Джерело: Зеленський на пресконференції 25 лютого

Пряма мова президента: "Я не зможу сказати вам деталі цього плану, бо… чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто − наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка".

Реклама:

Деталі: Зеленський визнав, що наразі дійсно "не все йде по плану і не все залежить від нас".

Він пояснив, що деякі речі залежать від України, а деякі речі залежать від партнерів, тому є "затягування тих чи інших процесів".

"Головне − мати план. І цей план є", − заявив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Питання про майбутню стратегію України у війні і про те, чи готують ЗСУ новий контрнаступ, цікавило кількох журналістів, але президент наголосив, що не розкриватиме жодних деталей.

"Є план. План чіткий. Деталі вам не можу сказати. Не маю на це права. Цей план повязаний зі зміною керівництва, там є відповідні зміни. (Більш детальних − ред.) планів буде готуватись кілька через витік інформації", − підсумував Зеленський.

Передісторія: