План нашего контрнаступления был в Кремле еще до его начала − Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет разглашать никаких деталей плана действий Вооруженных сил Украины, потому что чем меньше людей знает об этом плане, тем скорее наступит победа.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 25 февраля

Прямая речь президента: "Я не смогу сказать вам детали этого плана, потому что... чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно − наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе у Кремля до того, как начались контрнаступательные действия. Точка".

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Детали: Зеленский признал, что сейчас действительно "не все идет по плану и не все зависит от нас".

Он пояснил, что некоторые вещи зависят от Украины, а некоторые вещи зависят от партнеров, поэтому есть "затягивание тех или иных процессов".

"Главное − иметь план. И этот план есть", − заявил Зеленский.

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Вопрос о будущей стратегии Украины в войне и о том, готовят ли ВСУ новое контрнаступление, интересовал нескольких журналистов, но президент подчеркнул, что не будет раскрывать никаких деталей.

"Есть план. План четкий. Детали вам не могу сказать. Не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, там есть соответствующие изменения. (Более детальных − ред.) планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", − подытожил Зеленский.

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