Рекордна акція: 24 лютого на підтримку України провели понад тисячу заходів у 69 країнах

акція у Вашингтоні, фото з сайту СКУ

Українські громади та організації діаспори 24 лютого провели 1023 акції на підтримку України у 69 країнах світу.

Джерело: УП

Деталі: Заходи відбулися у 746 містах в 69 країнах, на всіх континентах світу, включно з Антарктидою.

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Учасники рекордної за своїм масштабом глобальної кампанії реєстрували свої події на інтерактивній карті, створеній спільно Світовим Конгресом Українців (CКУ) та Українською правдою.

Найбільша кількість подій 24 лютого відбулася в Німеччині, США, Франції, Сполученому Королівстві та Канаді.

У Празі масштабний український мітинг відкривав президент Чехії Петр Павел, в Брюсселі до масової демонстрації доєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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З Антарктиди відеозвернення записали учасники 28-ї української антарктичної експедиції.

Переглянути фоторепортаж глобальної акції можна на сайті СКУ.