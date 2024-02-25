Рекордна акція: 24 лютого на підтримку України провели понад тисячу заходів у 69 країнах
Українські громади та організації діаспори 24 лютого провели 1023 акції на підтримку України у 69 країнах світу.
Джерело: УП
Деталі: Заходи відбулися у 746 містах в 69 країнах, на всіх континентах світу, включно з Антарктидою.
Учасники рекордної за своїм масштабом глобальної кампанії реєстрували свої події на інтерактивній карті, створеній спільно Світовим Конгресом Українців (CКУ) та Українською правдою.
Найбільша кількість подій 24 лютого відбулася в Німеччині, США, Франції, Сполученому Королівстві та Канаді.
У Празі масштабний український мітинг відкривав президент Чехії Петр Павел, в Брюсселі до масової демонстрації доєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
З Антарктиди відеозвернення записали учасники 28-ї української антарктичної експедиції.
Переглянути фоторепортаж глобальної акції можна на сайті СКУ.