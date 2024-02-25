Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рекордная акция: 24 февраля в поддержку Украины провели более тысячи мероприятий в 69 странах

"Украинская правда"Воскресенье, 25 февраля 2024, 19:48
Рекордная акция: 24 февраля в поддержку Украины провели более тысячи мероприятий в 69 странах
акция в Вашингтоне, фото с сайта ВКУ

Украинские общины и организации диаспоры 24 февраля провели 1023 акции в поддержку Украины в 69 странах мира.

Источник: УП

Детали: Мероприятия состоялись в 746 городах в 69 странах, на всех континентах мира, включая Антарктиду.

Реклама:

Участники рекордной по своему масштабу глобальной кампании регистрировали свои события на интерактивной карте, созданной совместно Всемирным Конгрессом Украинцев (ВКУ) и Украинской правдой.

Наибольшее количество событий 24 февраля состоялось в Германии, США, Франции, Соединенном Королевстве и Канаде.

В Праге масштабный украинский митинг открывал президент Чехии Петр Павел, в Брюсселе к массовой демонстрации присоединился еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

ВИДЕО ДНЯ

Из Антарктиды видеообращение записали участники 28-й украинской антарктической экспедиции. 

Посмотреть фоторепортаж глобальной акции можно на сайте ВКУ.

Темы: акциипомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В НАТО начинаются масштабные военные учения

обновлено, фото, картаВ России утром взорвали железнодорожный мост, по которому перевозят боеприпасы – ГУР

Соперница Трампа впервые победила на праймериз

30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Все новости...
акции
Совместный проект УП и СКУ: более 400 городов зарегистрировались на карте всемирной акции 24 февраля
Близкие пленных военных провели акцию на Майдане
УП и ВКУ создали интерактивную карту акций к 24 февраля по всему миру
Последние новости
10:13
Количество самоубийств удвоилось: в Тайване ученикам предлагают каникулы для психического здоровья
10:03
В Бельгии арестовали четырех подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту
10:01
В тройке лидеров – электрокар: какие авто чаще всего покупали украинцы в феврале
09:55
Россияне сбросили взрывчатку на жителя Берислава, когда тот шел по улице
09:47
В НАТО начинаются масштабные военные учения
09:39
Как шестидесятники и экспериментаторы 90-х взрывали официальную советскую сцену: история
09:35
ВидеоТрубин пропустил 5 голов от Порту в матче чемпионата Португалии
09:24
Bitcoin превысил двухлетний максимум в 64 тысячи долларов
09:22
Цюрих усилил охрану еврейских объектов после нападения на ортодоксального еврея
09:01
ГУР сообщило о взломе серверов Минобороны России: получили много данных
Все новости...
Реклама: