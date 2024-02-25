Рекордная акция: 24 февраля в поддержку Украины провели более тысячи мероприятий в 69 странах
Украинские общины и организации диаспоры 24 февраля провели 1023 акции в поддержку Украины в 69 странах мира.
Источник: УП
Детали: Мероприятия состоялись в 746 городах в 69 странах, на всех континентах мира, включая Антарктиду.
Участники рекордной по своему масштабу глобальной кампании регистрировали свои события на интерактивной карте, созданной совместно Всемирным Конгрессом Украинцев (ВКУ) и Украинской правдой.
Наибольшее количество событий 24 февраля состоялось в Германии, США, Франции, Соединенном Королевстве и Канаде.
В Праге масштабный украинский митинг открывал президент Чехии Петр Павел, в Брюсселе к массовой демонстрации присоединился еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Из Антарктиды видеообращение записали участники 28-й украинской антарктической экспедиции.
Посмотреть фоторепортаж глобальной акции можно на сайте ВКУ.