Рекордная акция: 24 февраля в поддержку Украины провели более тысячи мероприятий в 69 странах

акция в Вашингтоне, фото с сайта ВКУ

Украинские общины и организации диаспоры 24 февраля провели 1023 акции в поддержку Украины в 69 странах мира.

Источник: УП

Детали: Мероприятия состоялись в 746 городах в 69 странах, на всех континентах мира, включая Антарктиду.

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Участники рекордной по своему масштабу глобальной кампании регистрировали свои события на интерактивной карте, созданной совместно Всемирным Конгрессом Украинцев (ВКУ) и Украинской правдой.

Наибольшее количество событий 24 февраля состоялось в Германии, США, Франции, Соединенном Королевстве и Канаде.

В Праге масштабный украинский митинг открывал президент Чехии Петр Павел, в Брюсселе к массовой демонстрации присоединился еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Из Антарктиды видеообращение записали участники 28-й украинской антарктической экспедиции.

Посмотреть фоторепортаж глобальной акции можно на сайте ВКУ.