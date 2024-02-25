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Радник Байдена: Україна може перемогти у війні, якщо матиме засоби

Катерина ТищенкоНеділя, 25 лютого 2024, 21:22
Радник Байдена: Україна може перемогти у війні, якщо матиме засоби
Джейк Салліван, фото Getty Images

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван переконаний, що Україна може перемогти у війні за умови достатньої підтримки від партнерів.

Джерело: Салліван в ефірі телеканалу NBC у неділю, пише Politico

Деталі: Ведуча запитала Саллівана, чи вважає він, що Україна все ще може перемогти військовим шляхом.

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Пряма мова: "Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою – утримати країну від потрапляння в руки Росії".

Деталі: Але, за його словами, Україна може зробити це, "якщо у неї є засоби, які їй потрібні".

"І саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті – Палата представників повинна зробити крок вперед і прийняти його", – додав Салліван.

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Пряма мова: "Ми спостерігаємо певні невдачі, в тому числі в останні дні, тому що Україна не мала достатньо боєприпасів, щоб захистити Авдіївку на Сході. Але, зрештою, Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні… Від нас, Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, залежить виконання наших зобов'язань".

Теми: СШАвійнадопомога Україні
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