Советник Байдена: Украина может победить в войне, если будет иметь инструменты

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан убежден, что Украина может победить в войне при условии достаточной поддержки от партнеров.

Источник: Салливан в эфире телеканала NBC в воскресенье, пишет Politico

Детали: Ведущая спросила Салливана, считает ли он, что Украина все еще может победить военным путем.

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Прямая речь: "Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже преуспела в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – удержать страну от попадания в руки России".

Детали: Но, по его словам, Украина может сделать это, "если у нее есть инструменты, которые ей нужны".

"И именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его", - добавил Салливан.

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Прямая речь: "Мы наблюдаем определенные неудачи, в том числе в последние дни, потому что Украина не имела достаточно боеприпасов, чтобы защитить Авдеевку на Востоке. Но, в конце концов, Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне... От нас, Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, зависит выполнение наших обязательств".