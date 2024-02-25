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Атака ракет і "Шахедів" на Дніпро: 4 постраждалих, пошкоджено будинки й авто

Катерина ТищенкоНеділя, 25 лютого 2024, 22:55
Атака ракет і Шахедів на Дніпро: 4 постраждалих, пошкоджено будинки й авто
Сергій Лисак, фото з його Telegram

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу в неділю постраждали 4 осіб, пошкоджено будинки та автомобілі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Гучний вечір для Дніпра. Дякую за роботу нашій ППО. Вся інформація – згодом.

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На жаль, не без наслідків – в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка.

Попередньо, постраждали чотири людини".

Деталі: Лисак наголосив, що в місті після відбою знову оголошено повітряну тривогу.

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Пізніше Лисак уточнив, що над Дніпром ППО збила 3 ворожих крилатих ракети і 3 БпЛА.

О 22:54 він уточнив, що над областю збили 5 "Шахедів".

1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.

Що передувало: Росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру у неділю ввечері, а також атакували місто "Шахедами".

Теми: Дніпровійнаракетний удар
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