Атака ракет і "Шахедів" на Дніпро: 4 постраждалих, пошкоджено будинки й авто
У Дніпрі внаслідок російського обстрілу в неділю постраждали 4 осіб, пошкоджено будинки та автомобілі.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Гучний вечір для Дніпра. Дякую за роботу нашій ППО. Вся інформація – згодом.
На жаль, не без наслідків – в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка.
Попередньо, постраждали чотири людини".
Деталі: Лисак наголосив, що в місті після відбою знову оголошено повітряну тривогу.
Пізніше Лисак уточнив, що над Дніпром ППО збила 3 ворожих крилатих ракети і 3 БпЛА.
О 22:54 він уточнив, що над областю збили 5 "Шахедів".
1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.
Що передувало: Росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру у неділю ввечері, а також атакували місто "Шахедами".