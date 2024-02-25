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Атака ракет и "Шахедов" на Днепр: 4 пострадавших, повреждены дома и авто

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 22:55
Атака ракет и Шахедов на Днепр: 4 пострадавших, повреждены дома и авто
Сергей Лысак, фото из его Telegram

В Днепре в результате российского обстрела в воскресенье пострадали 4 человека, повреждены дома и автомобили.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Громкий вечер для Днепра. Спасибо за работу нашей ПВО. Вся информация – позже.

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К сожалению, не без последствий – в городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик.

Предварительно, пострадали четыре человека".

Детали: Лысак отметил, что в городе после отбоя снова объявлена воздушная тревога.

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Позже Лысак уточнил, что над Днепром ПВО сбила 3 вражеских крылатых ракеты и 3 БпЛА.

В 22:54 он уточнил, что над областью сбили 5 "Шахедов".

1 ракету защитники приземлили в Синельниковском районе и еще 2 - в Днепре. В Новомосковском районе уничтожили 2 БпЛА и в Днепровском - 3.

Что предшествовало: Россияне наносили ракетные удары по Днепру в воскресенье вечером, а также атаковали город "Шахедами".

Темы: Днепрвойнаракетный удар
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