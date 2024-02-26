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Кемерон: Захід зробив недостатньо для підтримки України

Олена ІвашківПонеділок, 26 лютого 2024, 02:08
Кемерон: Захід зробив недостатньо для підтримки України
фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Захід зробив недостатньо для підтримки України.

Джерело: Кемерон в інтерв'ю "Голосу Америки"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи зроблено партнерами все, що можна, він сказав: "Коротка відповідь – ні, ми не зробили достатньо". 

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Кемерон зауважив, що вражає, наскільки захід був єдиним у риториці: "Ви бачили, якою реакція Європейського Союзу була у 2014 році. У 2022-му країни були цілком єдиними, і майже повністю згуртовані. Ми бачимо розширення НАТО, до якого приєдналися Швеція та Фінляндія. Подивіться на Німеччину, яка традиційно не є постачальником зброї, почала надавати зброю Україні".

Пряма мова: "Є багато позитивних змін. Але чи зробили ми достатньо разом? Ні. Україна не має достатньо снарядів. Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння. Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали, ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки".

Теми: війназброядопомога Україні
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