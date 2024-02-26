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Кэмерон: Запад сделал недостаточно для поддержки Украины

Алена ИвашкивПонедельник, 26 февраля 2024, 02:08
Кэмерон: Запад сделал недостаточно для поддержки Украины
фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Запад сделал недостаточно для поддержки Украины.

Источник: Кэмерон в интервью "Голосу Америки"

Детали: Отвечая на вопрос, сделано ли партнерами все, что можно, он сказал: "Короткий ответ - нет, мы не сделали достаточно". 

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Кэмерон отметил, что поражает, насколько мероприятие было единым в риторике: "Вы видели, какой реакция Европейского Союза была в 2014 году. В 2022-м страны были вполне едины, и почти полностью сплочены. Мы видим расширение НАТО, к которому присоединились Швеция и Финляндия. Посмотрите на Германию, которая традиционно не является поставщиком оружия, начала предоставлять оружие Украине".

Прямая речь: "Есть много положительных изменений. Но сделали ли мы достаточно вместе? Нет. Украина не имеет достаточно снарядов. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно больше финансирования, а также вооружения. Поэтому мы должны быть верными тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки".

Темы: войнаоружиепомощь Украине
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