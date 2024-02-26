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Байден зустрінеться зі спікером Палати представників "щоб розблокувати мільярди"

Олена ІвашківПонеділок, 26 лютого 2024, 02:54
Байден зустрінеться зі спікером Палати представників щоб розблокувати мільярди
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у Білому домі у вівторок.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Зустріч відбудеться, щоб розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, включаючи Україну, і запобігти припиненню роботи уряду США.

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В тижневому розкладі Білого дому, опублікованому в неділю, сказано, що Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду".

За словами помічника одного з лідерів Конгресу, у заході також візьмуть участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

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Теми: війнаСШАдопомога Україні
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