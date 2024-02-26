Байден встретится со спикером Палаты представителей "чтобы разблокировать миллиарды"
Президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в Белом доме во вторник.
Источник: Bloomberg
Детали: Встреча состоится, чтобы разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи союзникам, включая Украину, и предотвратить прекращение работы правительства США.
В недельном расписании Белого дома, опубликованном в воскресенье, сказано, что Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранения работы правительства".
По словам помощника одного из лидеров Конгресса, в мероприятии также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.
Предыстория:
- По внутренним оценкам США, к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.