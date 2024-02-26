Байден встретится со спикером Палаты представителей "чтобы разблокировать миллиарды"

Президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в Белом доме во вторник.

Источник: Bloomberg

Детали: Встреча состоится, чтобы разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи союзникам, включая Украину, и предотвратить прекращение работы правительства США.

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В недельном расписании Белого дома, опубликованном в воскресенье, сказано, что Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранения работы правительства".

По словам помощника одного из лидеров Конгресса, в мероприятии также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.

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