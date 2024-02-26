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ЦНС: На окупованих територіях Росія вже розпочала "дострокове голосування"

Олена ІвашківПонеділок, 26 лютого 2024, 03:41
ЦНС: На окупованих територіях Росія вже розпочала дострокове голосування
ПРОПАГАНДИСТСЬКІ ПЛАКАТИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ. ФОТО З TELEGRAM НАЗАРОВА

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочалося "дострокове голосування" у так званих виборах президента РФ.

Джерело: Центр національного спротиву 

Деталі: За інформацією ЦНС, впродовж трьох тижнів росіяни будуть обходити будинки мешканців тимчасово окупованих регіонів. Наразі вони роблять рейди із силовиками та з так званими представниками виборчих комісій. Росіяни закликають "голосувати" людей на дому. 

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Таке рішення окупанти ухвалили через спротив місцевого населення на попередніх псевдовиборах. Відтак, цього разу вони вирішили розтягнути процес в часі.

ЦНС закликає не брати участь у виборах без вибору та не допомагати терористу. Також не потрібно брати участь в організації та проведенні незаконних виборів.

Дослівно: "Україна чітко розрізняє колаборантів і тих, хто став заручниками ситуації. Покарання за колабораціонізм – позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. 

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Примусове отримання російського паспорта не є підставою для кримінальної відповідальності й без твоєї заяви не є підставою для втрати громадянства України".

Теми: окупація
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