На оккупированных территориях Россия уже начала "досрочное голосование"

На временно оккупированных территориях Запорожской области началось "досрочное голосование" в "выборах" президента РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, в течение трех недель россияне будут обходить дома жителей временно оккупированных регионов. Сейчас они делают рейды с силовиками и с так называемыми представителями избирательных комиссий. Россияне призывают "голосовать" людей на дому.

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Такое решение оккупанты приняли из-за сопротивления местного населения на предыдущих псевдовыборах. Следовательно, на этот раз они решили растянуть процесс во времени.

ЦНС призывает не участвовать в выборах без выбора и не помогать террористу. Также не нужно участвовать в организации и проведении незаконных выборов.

Дословно: "Украина четко различает коллаборационистов и тех, кто стал заложниками ситуации. Наказание за коллаборационизм - лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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