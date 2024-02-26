Папа Римський закликав до дипломатичного розв'язання війни

Папа Римський Франциск у неділю на площі Святого Петра у Ватикані закликав створити умови для дипломатичного розв'язання війни в Україні.

Джерело: Vatican News

Деталі: Промовляючи до римлян і паломників, які в неділю зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву "Ангел Господній", Папа Франциск одразу після благословення заговорив про Україну.

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Пряма мова: "24 лютого ми зі скорботою згадували другу річницю початку повномасштабної війни в Україні.

Як же багато жертв, поранених, руйнувань, страждань, сліз було протягом цього періоду, який стає жахливо довгим і кінця якого досі не видно!

Це війна, яка не лише спустошує цей регіон Європи, але й здіймає глобальну хвилю страху та ненависті.

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Поновлюючи свою найщирішу прихильність мученицькому українському народові та молячись за всіх, особливо за численні невинні жертви, благаю віднайти ту дещицю людяності, яка допоможе створити умови для дипломатичного розв'язання в пошуках справедливого та тривалого миру".

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