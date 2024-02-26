Папа Римский призвал к дипломатическому разрешению войны

Папа Римский Франциск в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане призвал создать условия для дипломатического решения войны в Украине.

Источник: Vatican News

Детали: Обращаясь к римлянам и паломникам, которые в воскресенье собрались на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень", Папа Франциск сразу после благословения заговорил об Украине.

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Прямая речь: "24 февраля мы со скорбью вспоминали вторую годовщину начала полномасштабной войны в Украине.

Как же много жертв, раненых, разрушений, страданий, слез было в течение этого периода, который становится ужасно длинным и конца которого до сих пор не видно!

Это война, которая не только опустошает этот регион Европы, но и поднимает глобальную волну страха и ненависти.

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Возобновляя свою искреннюю приверженность мученическому украинскому народу и молясь за всех, особенно за многочисленные невинные жертвы, умоляю найти ту толику человечности, которая поможет создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".

Напомним: