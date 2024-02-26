Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінус 880 солдатів і 13 танків − втрати Росії за добу

Ірина БалачукПонеділок, 26 лютого 2024, 07:52
Мінус 880 солдатів і 13 танків − втрати Росії за добу
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ знищили 880 окупантів, 13 танків, 37 ББМ та 12 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 410 700 (+880) осіб,
  • танків − 6 555 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 12 478 (+37) од,
  • артилерійських систем − 9 993 (+12) од,
  • РСЗВ − 1 000 (+1) од,
  • засобів ППО − 686 (+2) од,
  • літаків − 340 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 707 (+26) од,
  • крилатих ракет − 1 910 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 037 (+26) од,
  • спеціальної техніки − 1 580 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
втрати у війні
Зеленський: За час війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових
Захисники "відмінусували" за добу понад 800 окупантів
Росія поки генерує нові сили майже еквівалентно до поточних втрат на війні – ISW
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: