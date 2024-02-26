Мінус 880 солдатів і 13 танків − втрати Росії за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ знищили 880 окупантів, 13 танків, 37 ББМ та 12 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 410 700 (+880) осіб,

танків − 6 555 (+13) од,

бойових броньованих машин − 12 478 (+37) од,

артилерійських систем − 9 993 (+12) од,

РСЗВ − 1 000 (+1) од,

засобів ППО − 686 (+2) од,

літаків − 340 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 707 (+26) од,

крилатих ракет − 1 910 (+3) од,

кораблів/катерів − 25 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 13 037 (+26) од,

спеціальної техніки − 1 580 (+2) од.

Дані уточнюються.