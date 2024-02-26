Мінус 880 солдатів і 13 танків − втрати Росії за добу
Понеділок, 26 лютого 2024, 07:52
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ знищили 880 окупантів, 13 танків, 37 ББМ та 12 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 410 700 (+880) осіб,
- танків − 6 555 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 12 478 (+37) од,
- артилерійських систем − 9 993 (+12) од,
- РСЗВ − 1 000 (+1) од,
- засобів ППО − 686 (+2) од,
- літаків − 340 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 707 (+26) од,
- крилатих ракет − 1 910 (+3) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 037 (+26) од,
- спеціальної техніки − 1 580 (+2) од.
Дані уточнюються.