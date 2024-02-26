Минус 880 солдат и 13 танков − потери России за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 оккупантов, 13 танков, 37 ББМ и 12 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 410 700 (+880) человек,

танков − 6 555 (+13) ед,

боевых бронированных машин − 12 478 (+37) ед,

артиллерийских систем − 9 993 (+12) ед,

РСЗО − 1 000 (+1) ед,

средств ПВО − 686 (+2) ед,

самолетов − 340 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 707 (+26) ед,

крылатых ракет − 1 910 (+3) ед,

кораблей/катеров − 25 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 13 037 (+26) ед,

специальной техники − 1 580 (+2) ед.

Данные уточняются.