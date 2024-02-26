Минус 880 солдат и 13 танков − потери России за сутки
Понедельник, 26 февраля 2024, 07:52
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 оккупантов, 13 танков, 37 ББМ и 12 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 410 700 (+880) человек,
- танков − 6 555 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 12 478 (+37) ед,
- артиллерийских систем − 9 993 (+12) ед,
- РСЗО − 1 000 (+1) ед,
- средств ПВО − 686 (+2) ед,
- самолетов − 340 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 707 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 910 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 037 (+26) ед,
- специальной техники − 1 580 (+2) ед.
Данные уточняются.