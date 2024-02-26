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Минус 880 солдат и 13 танков − потери России за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 26 февраля 2024, 07:52
Минус 880 солдат и 13 танков − потери России за сутки
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 оккупантов, 13 танков, 37 ББМ и 12 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 410 700 (+880) человек,
  • танков − 6 555 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 478 (+37) ед,
  • артиллерийских систем − 9 993 (+12) ед,
  • РСЗО − 1 000 (+1) ед,
  • средств ПВО − 686 (+2) ед,
  • самолетов − 340 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 707 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 1 910 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 037 (+26) ед,
  • специальной техники − 1 580 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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