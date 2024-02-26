Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили вночі знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59

Ірина БалачукПонеділок, 26 лютого 2024, 08:07
Повітряні сили вночі знищили 9 Шахедів і 3 ракети Х-59
Фото з Telegram Сергія Наєва

У ніч на 26 лютого росіяни атакували Україну 7 ракетами та 14 ударними безпілотниками типу "Shahed", 3 ракети та 9 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 з Бєлгородської області РФ, три керовані авіаційні ракети Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П з ТОТ Запорізької області. "Шахеди" загарбники запустили з Курської області РФ.

Реклама:

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей".

Деталі: Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Теми: Шахедракетний ударПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
Шахед
Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури на Хмельниччині
Миколаївщина: після атаки "Шахедів" знеструмлені декілька населених пунктів
ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: