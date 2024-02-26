Повітряні сили вночі знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59

У ніч на 26 лютого росіяни атакували Україну 7 ракетами та 14 ударними безпілотниками типу "Shahed", 3 ракети та 9 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 з Бєлгородської області РФ, три керовані авіаційні ракети Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П з ТОТ Запорізької області. "Шахеди" загарбники запустили з Курської області РФ.

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Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей".

Деталі: Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.