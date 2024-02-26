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Воздушные силы ночью уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59

Ирина БалачукПонедельник, 26 февраля 2024, 08:07
Воздушные силы ночью уничтожили 9 Шахедов и 3 ракеты Х-59
Фото из Telegram Сергея Наева

В ночь на 26 февраля россияне атаковали Украину 7 ракетами и 14 ударными беспилотниками типа "Shahed", 3 ракеты и 9 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, две ЗКР С-300 из Белгородской области РФ, три управляемые авиационные ракеты Х-59 и противорадиолокационную Х-31П с ВОТ Запорожской области. "Шахеды" захватчики запустили из Курской области РФ.

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Дословно ВС: "В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей".

Детали: Сообщается, что к отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Темы: Шахедракетный ударВоздушные силы ВСУ
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