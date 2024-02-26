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На Сумщині від нічного авіаудару росіян загинуло подружжя

Олена РощінаПонеділок, 26 лютого 2024, 08:08
На Сумщині від нічного авіаудару росіян загинуло подружжя
Наслідки удару КАБами по Сумщині 26.02.2024, скриншот із відео ОВА

У ніч на 26 лютого російські війська завдали авіаудару КАБами по Юнаківській громаді Сумської області, внаслідок чого зруйновано приватний будинок і дві людини загинули.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно ОВА: "Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи.

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Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 – пошкоджено". 

Деталі: На місці працюють усі необхідні служби.

ВІДЕО ДНЯ

Обласна адміністрація закликала скористатися можливостями евакуації, про які можна дізнатися у керівництва громад та старостатів.

Теми: Сумська областьвійнажертви
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