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На Сумщине от ночного авиаудара россиян погибла супружеская пара

Елена РощинаПонедельник, 26 февраля 2024, 08:08
На Сумщине от ночного авиаудара россиян погибла супружеская пара
Последствия удара УАБами по Сумщине 26.02.2024, скриншот из видео ОВА

В ночь на 26 февраля российские войска нанесли авиаудар УАБами по Юнаковской общине Сумской области, в результате чего разрушен частный дом и два человека погибли.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно ОВА: "Российские террористы в очередной раз совершили ужасное преступление против мирного населения Сумщины. Сегодня, 26 февраля в 2 часа 15 минут был осуществлен авиаудар по Юнаковской общине. Враг применил управляемые авиационные бомбы. Зафиксировано 4 взрыва.

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Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека – супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 – повреждены". 

Детали: На месте работают все необходимые службы.

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Областная администрация призвала воспользоваться возможностями эвакуации, о которых можно узнать у руководства общин и старостатов.

Темы: Сумская областьвойнажертвы
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