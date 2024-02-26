Росіяни вдарили з С-300 по Харківщині, вразили два ангари в Пісочині

У ніч на 26 лютого російські війська завдали удару із зенітно-ракетного комплексу по селищу Пісочин у Харківській області, поцілили в ангари з зерном і пошкодили техніку підприємства.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "Близько 23:00 окупанти завдали два ракетні удари із ЗРК С-300 по смт Пісочин. Уражено 2 цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства: трактори та грузові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано".

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Деталі: Загалом за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін.

Близько 02:20 у с. Скрипаї Чугуївського району влучання двох ворожих БПЛА типу "Shahed" по території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено 3 одноповерхові будинки на території бази. Інформації щодо потерпілих не надходила.

О 02:15 стався обстріл авіабомбами смт Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль Без постраждалих.

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О 21:50 під ворожим обстрілом було смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

О 15:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено ангар та господарчі споруди. Інформація щодо потерпілих не надходила.

О 14:45 ворог завдав удару по с. Лосівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

О 14:33 під ракетним обстрілом опинилось с. Курилівка Куп’янського району. Горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Крім того, близько 16:00 біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обидва – жителі с. Слатине.