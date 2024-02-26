Россияне ударили из С-300 по Харьковщине, поразили два ангара в Песочине

В ночь на 26 февраля российские войска нанесли удар из зенитно-ракетного комплекса по поселку Песочин в Харьковской области, попали в ангары с зерном и повредили технику предприятия.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по пгт Песочин. Поражены 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия: тракторы и грузовые автомобили. Пострадавших не зафиксировано".

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Детали: Всего за минувшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и др.

Около 02:20 в с. Скрипаи Чугуевского района попадание двух вражеских БПЛА типа "Shahed" по территории неработающей базы отдыха. В результате попадания повреждены 3 одноэтажных дома на территории базы. Информации о пострадавших не поступало.

В 02:15 произошел обстрел авиабомбами пгт Великий Бурлук Купянского района. Повреждены частный жилой дом и легковой автомобиль Без пострадавших.

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В 21:50 под вражеским обстрелом был пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 15:00 враг обстрелял г. Волчанск. Повреждены ангар и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.

В 14:45 враг нанес удар по с. Лосовка Чугуевского района. В результате вражеского обстрела повреждены частный дом, хозяйственная постройка.

В 14:33 под ракетным обстрелом оказалось с. Куриловка Купянского района. Горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, около 16:00 возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района от подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет. Оба – жители с. Слатино.