Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили из С-300 по Харьковщине, поразили два ангара в Песочине

Елена РощинаПонедельник, 26 февраля 2024, 08:38
Россияне ударили из С-300 по Харьковщине, поразили два ангара в Песочине
Последствия обстрела Харьковщины 25.02.2024, фото ОВА

В ночь на 26 февраля российские войска нанесли удар из зенитно-ракетного комплекса по поселку Песочин в Харьковской области, попали в ангары с зерном и повредили технику предприятия. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Около 23:00 оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по пгт Песочин. Поражены 2 гражданских ангара с зерном. Повреждена техника предприятия: тракторы и грузовые автомобили. Пострадавших не зафиксировано".

Реклама:

Детали: Всего за минувшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и др. 

Около 02:20 в с. Скрипаи Чугуевского района попадание двух вражеских БПЛА типа "Shahed" по территории неработающей базы отдыха. В результате попадания повреждены 3 одноэтажных дома на территории базы. Информации о пострадавших не поступало. 

В 02:15 произошел обстрел авиабомбами пгт Великий Бурлук Купянского района. Повреждены частный жилой дом и легковой автомобиль Без пострадавших. 

ВИДЕО ДНЯ

В 21:50 под вражеским обстрелом был пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден частный дом. Без пострадавших. 

В 15:00 враг обстрелял г. Волчанск. Повреждены ангар и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.

В 14:45 враг нанес удар по с. Лосовка Чугуевского района. В результате вражеского обстрела повреждены частный дом, хозяйственная постройка.

В 14:33 под ракетным обстрелом оказалось с. Куриловка Купянского района. Горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, около 16:00 возле населенного пункта Большие Проходы Харьковского района от подрыва на мине погибли двое мужчин 32 и 19 лет. Оба – жители с. Слатино.

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
Харьковская область
Россияне запустили беспилотники на Харьковщину
Россияне ударили ракетами по Харьковскому району
Оккупанты атакуют КАБами Харьковщину - Воздушные силы
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: