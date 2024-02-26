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Пропагандисти РФ похвалилися системою захисту від дронів із ШІ

Олена РощінаПонеділок, 26 лютого 2024, 09:25
Пропагандисти РФ похвалилися системою захисту від дронів із ШІ
У Росії заявили про систему пригнічення дронів "Ступор", скриншот із відео РИА Новости

Російське пропагандистське агентство РИА Новости стверджує, що в Росії створили комплексну систему захисту від дронів "Ступор", яка може працювати без операторів. 

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на розробників компанії "Ступор" 

Деталі: Тестували систему захисту і виявлення безпілотних повітряних суден "Ступор" на півночі Росії при -20 градусах морозу.

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За даними розробників, вона здатна виявляти і пригнічувати безпілотники одразу кількома способами.

Як стверджують у компанії, у програмний комплекс закладено штучний інтелект, що дає змогу працювати без оператора. 

Система нібито може виявляти цілі на відстані понад 5 км, а засоби захисту пригнічують дрони на відстані до 2 км, розповіли розробники.

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Теми: РосіябезпілотникизброяШтучний інтелект
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