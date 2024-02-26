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Пропагандисты РФ похвастались системой защиты от дронов с ИИ

Елена РощинаПонедельник, 26 февраля 2024, 09:25
Пропагандисты РФ похвастались системой защиты от дронов с ИИ
В России заявили о системе подавления дронов "Ступор", скриншот из видео РИА Новости

Российское пропагандистское агентство РИА Новости утверждает, что в России создали комплексную систему защиты от дронов "Ступор", которая может работать без операторов. 

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на разработчиков компании "ступор" 

Детали: Тестировали систему защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов "Ступор" на севере России при -20 градусах мороза.

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По данным разработчиков, она способна выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.

Как утверждают в компании, в программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать без оператора. 

Система якобы может обнаруживать цели на расстоянии более 5 км, а средства защиты подавляют дроны на расстоянии до 2 км, рассказали разработчики.

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Темы: РосcиябеспилотникиоружиеИскусственный интеллект
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