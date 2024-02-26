Пропагандисты РФ похвастались системой защиты от дронов с ИИ
Понедельник, 26 февраля 2024, 09:25
Российское пропагандистское агентство РИА Новости утверждает, что в России создали комплексную систему защиты от дронов "Ступор", которая может работать без операторов.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на разработчиков компании "ступор"
Детали: Тестировали систему защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов "Ступор" на севере России при -20 градусах мороза.
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По данным разработчиков, она способна выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.
Как утверждают в компании, в программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать без оператора.
Система якобы может обнаруживать цели на расстоянии более 5 км, а средства защиты подавляют дроны на расстоянии до 2 км, рассказали разработчики.
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