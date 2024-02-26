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Кулеба просить Європу заборонити експорт боєприпасів будь-кому, крім України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 09:33
Кулеба просить Європу заборонити експорт боєприпасів будь-кому, крім України
Дмитро Кулеба, фото МЗС України

У зв'язку з гострою нестачею боєприпасів в українській армії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів із європейських країн в інші країни, окрім України.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну. 

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Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи".

Деталі: Голова МЗС сказав, що наголошує на нестачі боєприпасів у розмовах із партнерами: "Я скаржуся на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають". 

"Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки", – пояснив Кулеба.

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Він також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповуються європейськими державами у третіх країнах, стали доступними для України.

Цьому передувало: Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у розмові з Кулебою пообіцяв до кінця березня поставити Україні майже 170 тисяч снарядів.

У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, а до кінця року планується надати 1 155 000.

Раніше цього тижня топ-дипломат ЄС у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.

Теми: зброядопомога УкраїніЄвропаКулеба Дмитро
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